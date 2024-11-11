Култхард ответил, что нужно Норрису в следующем сезоне, чтобы бросить вызов Ферстаппену

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о перспективах команды «Макларен» в следующем сезоне.

«В следующем году «Макларен» будет намного сильнее. Это касается и Ландо. У них есть скорость и технические навыки. Думаю, всё дело в понимании того, с кем сражаешься. Ландо борется с Максом, а Макса не волнует ничего, кроме победы. У вас должно быть такое же отношение», — приводит слова Култхарда Mirror.

В настоящий момент Норрис занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 331 очко. У Ферстаппена, являющегося лидером чемпионата, 393 балла.

Ранее Култхард поделился мнением об адаптации пилотов в «Королевских гонках».

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