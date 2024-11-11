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Лоусон и Цунода не смогли превзойти Переса на симуляторе — Marca

Лоусон и Цунода не смогли превзойти Переса на симуляторе — Marca
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Пилоты «РБ», новозеландец Лиам Лоусон и японец Юки Цунода, не смогли превзойти результаты мексиканца Серхио Переса на симуляторе «Ред Булл» минувшим летом, сообщает издание Marca.

Предполагается, что, помимо финансовой выгоды Переса как пилота для «Ред Булл», данные тестов Лоусона и Цуноды также могли повлиять на решение австрийской команды сохранить мексиканца.

Напомним, после 22 этапов Перес располагается на восьмом месте в личном зачёте пилотов. В СМИ активно ходят слухи о том, что мексиканец не выступит в 2025 году. В качестве же замены называется пилот «Уильямса» аргентинец Франко Колапинто.

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