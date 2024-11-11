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Кто должен стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в 2025 году?

Кто должен стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в 2025 году?
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В начале июня этого года мексиканский гонщик Серхио Перес продлил контракт с «Ред Булл». В австрийской команде сообщили, что Чеко будет выступать в её составе до 2026 года включительно. Однако вскоре после этого, на фоне неубедительных результатов Переса, пошли слухи, что он может досрочно покинуть команду, а на его место может прийти новозеландец Лиам Лоусон, японец Юки Цунода или аргентинец Франко Колапинто.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить, кто же в итоге должен получить место в «Ред Булл» рядом с Максом Ферстаппеном в 2025 году.

Ранее издание Marca сообщало, что Перес всё-таки останется в австрийской команде.

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