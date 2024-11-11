Майк Крак — о новом симуляторе «Астон Мартин»: я поражён, будто попал в «Звёздные войны»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о новой аэродинамической трубе и симуляторе, которые в скором времени появятся у команды.

«Мы не увидим результатов сразу после запуска аэродинамической трубы. Как и с любым другим новым инструментом, нужно научиться правильно им пользоваться. Это не тот случай, когда результаты придут мгновенно.

Что касается нового симулятора, то это также грандиозный проект. Команда использовала весь свой опыт, чтобы сделать его лучшим в своём классе. Он просто потрясающий. Мы сможем получать более точные результаты, а весь цикл обратной связи с гонщиками будет улучшен. Я посмотрел демонстрацию и был просто поражён. Ощущение такое, как будто я попал в «Звёздные войны», — приводит слова Крака RaceFans.

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