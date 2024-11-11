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Култхард назвал отличительную черту Ферстаппена, позволяющую ему побеждать

Култхард назвал отличительную черту Ферстаппена, позволяющую ему побеждать
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Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением об отличительной особенности пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, позволяющей ему добиваться побед на регулярной основе.

«Я смотрю на людей как на батарейки – мы начинаем день с зарядкой в 100 процентов и стремимся расходовать энергию наилучшим образом, чтобы добиться поставленных целей в течение дня. Такие, как Макс, не тратит много энергии на то, чтобы беспокоиться, что о них думают люди. У тех же, кто тратит много времени на то, чтобы жаловаться, просто остаётся меньше энергии, чтобы в итоге попытаться победить», — приводит слова Култхарда издание Mirror.

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