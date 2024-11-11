Трековая Ferrari SF90 сразилась в дрэг-битве с дорожной версией модели

Спорткар Ferrari SF90 Stradale сразился в дрэг-битве с экстремальной версией этой же модели — SF90 XX Stradale. Автомобили линейки XX традиционно считались трековыми, однако в случае Ferrari SF90 XX Stradale машина сертифицирована для дорог общего пользования. От стандартной версии SF90 XX отличает более продвинутая аэродинамика и более высокая мощность: 758 кВт (1030 л. с.) против 735 кВт (1000 л. с.). Видео заездов опубликовано на YouTube-канале экс-пилота Формулы-Е Даниэля Абта.

Права на видео принадлежат Daniel Abt. Полностью посмотреть ролик вы можете на Youube-канале Daniel Abt.

Первая гонка прошла на дистанцию в четверть мили со стартом с места, и SF90 XX Stradale преодолела трассу за 9,9 секунды, достигнув скорости в 232,57 км/ч. Стандартной SF90 Stradale потребовалось 9,96 секунды, а её максимальная скорость составила 227,36 км/ч.

Во втором заезде, который прошёл на дистанции в 700 метров, Ferrari SF90 XX Stradale вновь оказалась быстрее — 14,01 секунды против 14,1. Однако в третьей гонке — тоже на 700 метров — SF90 Stradale взяла реванш, показав время 13,92 секунды, тогда как SF90 XX Stradale проехала дистанцию за 14,03 секунды.

В итоге Ferrari SF90 Stradale почти по всем параметрам оказалась быстрее SF90 XX Stradale. Она быстрее достигала 100 км/ч (2,49 секунды против 2,5) и 200 км/ч (4,6 секунды против 4,62), показала более высокий результат на 700 метрах и достигла более высокой максимальной скорости (271,5 км/ч против 271,27). Лишь по времени прохождения четверти мили SF90 XX Stradale была впереди.