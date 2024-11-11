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Первый напарник Алонсо объяснил, почему Фернандо лучше Сенны

Первый напарник Алонсо объяснил, почему Фернандо лучше Сенны
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Тарсо Маркес, первый партнёр Фернандо Алонсо по команде в Формуле-1, выступавший на протяжении нескольких сезонов в составе команды «Минарди», поделился мнением о 43-летнем испанце.

«Сенна был невероятен. У него был природный талант, но правда в том, что он совершал больше ошибок, чем Фернандо. Фернандо быстро научился пилотировать не только быстро, но и умно. То же самое я мог бы сказать и о Хэмилтоне», — приводит слова Маркеса Marca.

В настоящий момент Алонсо занимает девятое место в общем зачёте пилотов. В активе испанца 62 очка. Лидером чемпионата является нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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