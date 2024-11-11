«Почти наверняка это будет он». Хилл ответил, кто может занять место Переса в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о пилоте, который мог бы заменить мексиканца Серхио Переса в «Ред Булл». Контракт Серхио с австрийской командой рассчитан до 2026 года, однако в прессе не раз сообщалось, что он может уйти раньше из-за неудовлетворительных результатов.

«Я бы взял в команду Карлоса Сайнса, но этого не произойдёт. Так что почти наверняка это будет Лиам Лоусон, потому что у них есть опыт работы с ним. Это тёмный мир, где есть большие деньги. Так что это может быть Колапинто. Но он немного неопытен. Так что, возможно, мы увидим его в «РБ», — приводит слова Хилла F1oversteer.

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