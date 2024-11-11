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«Моя любовь». Роберт Шварцман показал новое фото со своей девушкой

«Моя любовь». Роберт Шварцман показал новое фото со своей девушкой
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Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Роберт показал совместное фото со своей девушкой по случаю двухлетней годовщины их отношений.

«Два года прошло, а впереди — целая жизнь. С двухлетней годовщиной, моя любовь», — подписал фотографию Шварцман.

Фото: Из личного архива Роберта Швармана

Ранее стало известно, что Роберт вернётся в «Прему» для выступления в американской гоночной серии IndyCar. Впервые к «Преме» Шварцман присоединился в 2018 году, заняв по итогам сезона третье место в европейской Формуле-3 и став лучшим новичком года.

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