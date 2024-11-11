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Батончик KitKat станет официальным шоколадом Формулы-1

Батончик KitKat станет официальным шоколадом Формулы-1
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Формула-1 и известная швейцарская компания по производству кондитерских изделий Nestlé объявили о начале многолетнего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Ф-1.

В рамках данного партнёрства шоколадный батончик KitKat, брендом которого владеет Nestlé, станет официальным продуктом чемпионата. Сотрудничество официально начнётся в следующем году и будет приурочено к 90-летию с момента создания батончика KitKat и 75-летию Формулы-1.

«Мы рады, что такой всемирно признанный бренд, как KitKat, присоединился к нам в качестве партнёра. Его любят все. Нам не терпится увидеть, какие фантастические впечатления он подарит нашим болельщикам на трассе, а также познакомит со спортом новую аудиторию», — прокомментировала новое сотрудничество коммерческий директор Ф-1 Эмили Прейзер.

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