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Эдди Джордан: Норрис войдёт в историю как один из быстрейших пилотов, не бравших титул

Эдди Джордан: Норрис войдёт в историю как один из быстрейших пилотов, не бравших титул
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Бывший владелец команды Формулы-1, а ныне инсайдер и аналитик Эдди Джордан предположил, что пилот «Макларена» Ландо Норрис никогда не станет чемпионом Формулы-1.

«Ландо Норрис был воспитан в потрясающей, прекрасной, заботливой семье. И можно ли говорить, что поэтому он слишком мягкий? Да, возможно. Ландо Норрис войдёт в историю как один из быстрейших пилотов, который не выигрывал титул, вероятно. Причина этого заключается в том, что он не смог проявить себя в нескольких гонках, которые были в этом году, когда у Макса [Ферстаппена] не было шансов [на победу] с учётом болида», — приводит слова Джордана портал PlanetF1.

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