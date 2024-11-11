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Джонни Херберт назвал пилота Ф-1, который заменит Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Джонни Херберт назвал пилота Ф-1, который заменит Льюиса Хэмилтона в «Феррари»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на британском телевидении Джонни Херберт назвал пилота, который заменит Льюиса Хэмилтона в «Феррари» после его ухода.

«Для меня доказательством того, что Оливер Берман может многого достичь, стало Гран-при Бразилии. Это сложная трасса, на которой он раньше не бывал. И Берман был практически на высоте — ему удалось подняться на вершину турнирной таблицы в пятничной тренировке.

Кажется, он способен адаптироваться и показывать скорость. Это действительно хороший знак на следующий год, который будет важен для него в «Хаасе», где Оливер попытается доминировать над Оконом. Это волнительно, поскольку Оливер ещё один британец, и, возможно, в будущем у него будут отношения с «Феррари». Кто знает, может, он присоединится к «Феррари» после ухода Льюиса, когда бы это ни произошло.

Таким образом, хорошая замена уже есть, и в «Феррари» прекрасно понимают, что это тот человек, которому они захотят дать шанс, когда появится такая возможность», — приводит слова Херберта портал Racingnews365.

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