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В Китае дебютировал новый арт-кар Lamborghini

В Китае дебютировал новый арт-кар Lamborghini
Lamborghini Revuelto Opera Unica
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В рамках выставки Lamborghini Esperienza Arte, открывшейся в Шанхае, представлен новый арт-кар Revuelto из линейки Opera Unica. В рамках этого проекта подразделение Lamborghini Centro Stile и департамент персонализации Ad Personam конструируют уникальные арт-кары.

Lamborghini Revuelto Opera Unica

Lamborghini Revuelto Opera Unica

Фото: Lamborghini

Автомобиль создан специально для китайского рынка, а его облик олицетворяет технологические инновации и художественную сущность Lamborghini. Revuelto раскрашен вручную пятью разными оттенками, что потребовало дополнительных 480 часов работы.

Lamborghini Revuelto Opera Unica

Lamborghini Revuelto Opera Unica

Фото: Lamborghini

Напомним, первый арт-кар Lamborghini Revuelto Opera Unica был представлен на Art Basel Miami Beach к 60-летию Automobili Lamborghini, второй дебютировал в августе, а показанный в Шанхае проект стал уже третьим в линейке.

Салон Lamborghini Revuelto Opera Unica

Салон Lamborghini Revuelto Opera Unica

Фото: Lamborghini

Lamborghini Revuelto был представлен в 2023 году как преемник Aventador. Автомобиль оснащается гибридным двигателем, который включает в себя 6,5-литровый атмосферный V12 и три электромотора. Суммарная мощность Lamborghini Revuelto — 747 кВт (1029 л. с.). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч.

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