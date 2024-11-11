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Тото Вольф рассказал, какие у него отношения с Йосом Ферстаппеном

Тото Вольф рассказал, какие у него отношения с Йосом Ферстаппеном
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Руководитель немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Тото Вольф рассказал о своих отношениях с Йосом Ферстаппеном, отцом пилота австрийской команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Мы очень хорошо ладим, хотя и не всегда это видно на публике. Я давно знаю Йоса [Ферстаппена]. Он моего возраста. У нас схожие взгляды на гонки. Я бы не хотел, чтобы 2021 год бросил тень на наши личные отношения, которые у нас есть. В том году всё было достаточно плохо, но отношения остались прежними», — приводит слова Вольфа портал GPblog.

Ранее Вольф рассказал о сожалениях по поводу Ферстаппена после аварии в Сильверстоуне-2021.

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