Деймон Хилл: наследие Чжоу в Формуле-1 — невероятно. Его будут уважать

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл высоко оценил вклад пилота швейцарского гоночного коллектива «Кик-Заубер» китайца Гуаньюя Чжоу.

«Наследие Чжоу — невероятно. Он зажёг свет в Китае для Формулы-1. Я думаю, его будут уважать. Это почти, как если бы он был первым человеком, который оказался на Луне. Однако в Китае Чжоу стал первым пилотом Формулы-1. Он оставил свой след в истории, и многие пойдут по его стопам», — приводит слова Хилла портал F1oversteer.

Напомним, 25-летний Чжоу выступает в Формуле-1 с ноября 2021 года. На данный момент китайский пилот занимает 21-е место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 0 очков.