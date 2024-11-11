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Фернандо Алонсо рассказал, когда был максимально близок к переходу в «Ред Булл»

Фернандо Алонсо рассказал, когда был максимально близок к переходу в «Ред Булл»
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Пилот британского гоночного коллектива «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, когда был близок к переходу в австрийскую команду «Ред Булл».

«После того как покинул «Макларен» в конце 2007 года, я стал искать места в других командах. Ближе всего к подписанию контракта я был в 2008 году. Прекрасно помню, как тогда встретился на парковке аэропорта Спа с Эдрианом Ньюи и Кристианом Хорнером. Тогда мы вместе обсуждали эту возможность.

Почему я не перешёл? Смотрите, когда Льюис перешёл из «Макларена» в «Мерседес», то его многие раскритиковали. А теперь он — семикратный чемпион. Сейчас он в аналогичной ситуации с «Феррари». Никто не знает, чего может добиться Льюис в следующем году. Как можно предсказать, какая команда выступит хорошо, а кто — плохо?» — приводит слова Алонсо портал GPblog.

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