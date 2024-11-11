Карун Чандхок предложил изменить два правила в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок выступил с предложением изменить несколько правил в Ф-1.

«Я хотел бы видеть по два пит-стопа в каждой гонке, и это очень легко сделать. Достаточно изменить одну строчку в правилах, написать, что участники гонки должны использовать на дистанции все три состава резины. Тогда во всех гонках будет по два пит-стопа — я говорю об этом годами, но никто почему-то не слушает, хотя гонки стали бы намного интереснее.

Кроме того, я лично больше не поклонник гибридных двигателей. Когда они появились в 2014-м, это было здорово, это показывало, что Формула-1 — на вершине технологий. Но современная автомобильная индустрия теперь активно электрифицируется и гибридизируется. И если учесть, как устроены циклы омологации в Формуле-1, чемпионат в некотором отношении оказался позади автомобильной индустрии.

Лично я хотел бы, чтобы Формула-1 была впереди всех в развитии топлива из возобновляемых источников энергии и вернулась к атмосферным двигателям. Это были бы традиционные двигатели внутреннего сгорания, но работающие на полностью возобновляемом топливе. Формула-1 помогала бы развивать автомобильные технологии, и при этом мы бы вновь услышали рёв 20 тыс. оборотов V10», — сказал Чандхок в видео, опубликованном на YouTube-канале Sky Sports F1.