49-летний колумбийский семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя ответил, на кого бы заменил в «Ред Булл» Серхио Переса.

«Если бы я был на месте Кристиана Хорнера и отвечал за «Ред Булл», то пошёл бы в «Уильямс» и сказал: «Слушайте, вы, кажется, довольны Колапинто. Поэтому мы могли бы подписать к себе Карлоса Сайнса». Я бы не стал рисковать, заменяя Чеко. Он на протяжении многих лет был опытным пилотом и побеждал в гонках Ф-1. Ставить новичка против Макса [Ферстаппена] было бы непростым решением. Макс допускает мало ошибок и редко терпит неудачи. Это сложная ситуация. Лично я бы посоветовал Кристиану продолжать развивать Колапинто на будущее», — приводит слова Пабло Монтойи портал F1oversteer.