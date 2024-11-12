Последний в истории Mercedes-Benz 300 SL Gullwing хотят продать за $ 3,5 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в Лас-Вегасе в дни Гран-при Формулы-1, выставлен последний в истории экземпляр знаменитого Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, выпущенный в 1957 году. Ожидаемая стоимость лота — $ 2,5-3,5 млн.

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Фото: RM Sotheby's

Mercedes-Benz 300 SL был представлен в 1954 году. Он был спроектирован на основе гоночного W194, который двумя годами ранее принёс немецкой марке первое и второе места в «24 часах Ле-Мана». Mercedes-Benz 300 SL способен развивать 260 км/ч и в момент появления стал самым быстрым дорожным автомобилем в мире. Сегодня 300 SL обрёл культовый статус и считается одним из лучших спорткаров в истории.

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Фото: RM Sotheby's

Среди других лотов торгов заявлены три автомобиля Porsche, а также болид Формулы-1. Так, «Макларен» MP4-21, на котором Хуан-Пабло Монтойя провёл первые три этапа сезона-2006, выставлен с эстимейтом $ 2,8-3,5 млн. За Porsche 918 Weissach Spyder 2015 года аукционисты намерены выручить $ 3-3,5 млн. Porsche Carrera GT 2005-го оценён в диапазоне $ 2-2,5 млн, а ожидаемая стоимость рестомода Porsche 911 от Singer Vehicle Design — $ 1,25-1,5 млн.