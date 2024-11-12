Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Последний в истории Mercedes-Benz 300 SL Gullwing хотят продать за $ 3,5 млн

Последний в истории Mercedes-Benz 300 SL Gullwing хотят продать за $ 3,5 млн
Mercedes-Benz 300 SL Gullwing
Аудио-версия:
Комментарии

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в Лас-Вегасе в дни Гран-при Формулы-1, выставлен последний в истории экземпляр знаменитого Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, выпущенный в 1957 году. Ожидаемая стоимость лота — $ 2,5-3,5 млн.

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

Фото: RM Sotheby's

Mercedes-Benz 300 SL был представлен в 1954 году. Он был спроектирован на основе гоночного W194, который двумя годами ранее принёс немецкой марке первое и второе места в «24 часах Ле-Мана». Mercedes-Benz 300 SL способен развивать 260 км/ч и в момент появления стал самым быстрым дорожным автомобилем в мире. Сегодня 300 SL обрёл культовый статус и считается одним из лучших спорткаров в истории.

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

Фото: RM Sotheby's

Среди других лотов торгов заявлены три автомобиля Porsche, а также болид Формулы-1. Так, «Макларен» MP4-21, на котором Хуан-Пабло Монтойя провёл первые три этапа сезона-2006, выставлен с эстимейтом $ 2,8-3,5 млн. За Porsche 918 Weissach Spyder 2015 года аукционисты намерены выручить $ 3-3,5 млн. Porsche Carrera GT 2005-го оценён в диапазоне $ 2-2,5 млн, а ожидаемая стоимость рестомода Porsche 911 от Singer Vehicle Design — $ 1,25-1,5 млн.

Материалы по теме
Фото
Mercedes-Benz из секретной коллекции, 50 лет стоявшей в гараже, продан за рекордную сумму
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android