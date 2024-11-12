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Вольф обозначил нынешнюю позицию «Мерседеса» о возможном переходе Ферстаппена

Вольф обозначил нынешнюю позицию «Мерседеса» о возможном переходе Ферстаппена
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о возможном переходе нидерландского гонщика «Ред Булл» в немецкую команду. По словам Вольфа, сейчас «Мерседес» сосредоточен на своих воспитанниках.

«Сейчас кажется естественным перейти к следующему поколению пилотов. Макс – отличный гонщик и интересная личность, и одному богу известно, что произойдёт в будущем, но у нас за рулём будут Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл – настоящие доморощенные пилоты юниорской программы «Мерседеса», которые добились успеха на каждом этапе своей карьеры и которых мы поддерживали. С нетерпением этого жду», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на High Performance Podcast.

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