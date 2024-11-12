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Экс-пилот Формулы-1: почему «Ред Булл» не захотел дать шанс Карлосу Сайнсу?

Экс-пилот Формулы-1: почему «Ред Булл» не захотел дать шанс Карлосу Сайнсу?
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Бывший пилот Формулы-1 Лучано Бурти поделился мнением о гонщике, который мог бы прийти в «Ред Булл» на место мексиканца Серхио Переса. Соглашение Переса с австрийской командой будет действовать до 2026 года включительно, однако в прессе не раз сообщалось, что он может уйти раньше из-за неудовлетворительных результатов. Ранее чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл говорил, что на месте «Ред Булл» взял бы испанца Карлоса Сайнса.

«Думаю, «Ред Булл» нужно больше думать о психологической стороне вопроса. Кто будет тем сильным парнем, который будет рядом с Максом? Я бы выбрал Лиама Лоусона, но соглашусь с Деймоном. Не знаю, почему «Ред Булл» не захотел дать шанс Сайнсу», — приводит слова Бурти PlanetF1.

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