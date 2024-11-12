Руководитель «Макларена» Стелла назвал Гран-при, об упущенных очках на котором сожалеет

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла признался, что сожалеет об упущенных очках на Гран-при Австрии. За семь кругов до финиша пилот «Макларена» Ландо Норрис атаковал гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, в результате чего между ними произошло столкновение. Пилоты повредили свои болиды и отправились в боксы. Макс в итоге вернулся на трассу и занял пятое место, а Ландо сошёл. Победу добыл пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, а другой пилот «Макларена» Оскар Пиастри был вторым.

«Мы многому научились, например, в Австрии. Мы сожалеем, что упустили очки в Шпильберге из-за столкновения. Но мы не очень сожалеем о многих других упущенных очках и уважаем работу стюардов», — приводит слова Стеллы GPblog.com.

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