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Антонелли рассказал об уроке, вынесенном после аварии в Монце

Антонелли рассказал об уроке, вынесенном после аварии в Монце
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Резервист «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли высказался о своей аварии на минувшем Гран-при Италии.

«Монца получилась эмоциональной. Одна из двух домашних гонок для меня, вокруг было так много шумихи… Можно сказать, что я усвоил тяжёлый урок после того, что произошло в первой практике.

Я получил удовольствие на паре кругов перед домашней публикой. Это воспоминание останется со мною надолго. И оно сделает меня устойчивее ментально и поможет вернуться сильнее. Команда очень мне помогла. Меня научили сталкиваться с такими моментами и переживать их, не слишком волнуясь», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

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