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Экс-пилот Формулы-1 дал совет Норрису в его борьбе с Ферстаппеном

Экс-пилот Формулы-1 дал совет Норрису в его борьбе с Ферстаппеном
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Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Даннер поделился мнением о выступлении британского гонщика «Макларена» Ландо Норриса в нынешнем сезоне.

«У гонщика всегда есть только одно средство избавиться от неуверенности. Это успех. Но если не получается, то психологическая устойчивость быстро теряется. Любопытно посмотреть, как Ландо это преодолеет. Как только он снова будет побеждать, всё опять будет хорошо. Но у него уже было много ошибок», — приводит слова Даннера Formel1.de со ссылкой на его выступление на ServusTV.

В настоящий момент Норрис занимает второе место в общем зачёте пилотов. В его активе 331 очко. Лидером является Макс Ферстаппен («Ред Булл»), у которого 393 балла.

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