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Даннер: карьере Мика Шумахера в Формуле-1 пришёл конец

Даннер: карьере Мика Шумахера в Формуле-1 пришёл конец
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Бывший гонщик Формулы-1 немец Кристиан Даннер высказал мнение, что его соотечественник Мик Шумахер не сможет вернуться в «Королевские гонки» в качестве боевого пилота.

«Его карьере в Формуле-1 пришёл конец. Он не выступает уже три года. Это слишком долго! Мик должен принять это и отказаться от своего мира, в котором всегда была только одна гоночная серия. Он должен мыслить нестандартно и посмотреть, какие у него есть альтернативы. Потому что на самом деле есть много отличных вариантов. Например, IndyCar», — приводит слова Даннера Bild.

Ранее называлась причина, почему Мик не перешёл в «Феррари» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

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