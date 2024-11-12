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Хилл дал совет Мику Шумахеру, как вернуться в Ф-1 в качестве боевого пилота

Хилл дал совет Мику Шумахеру, как вернуться в Ф-1 в качестве боевого пилота
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о 25-летнем немецком пилоте Мике Шумахере.

«Он всегда показывал свой потенциал, но недостаточно последовательно. Мик — солидный гонщик, но, к сожалению, не из тех, кто выигрывает гонки или титулы. Если он хочет получить ещё один шанс в Формуле-1, то должен вернуться другим гонщиком. Это должно сработать. Он должен понять, что для достижения успеха он не может идти на какие-либо компромиссы», — приводит слова Хилла Racingnews365.

Ранее о Шумахере высказался бывший гонщик Формулы-1 немец Кристиан Даннер.

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