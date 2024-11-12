Воронежский пилот Евгений Барсуков выиграл второй этап Sochi Drift Challenge

В Усть-Лабинске состоялся Sochi Drift Challenge. Сдвоенные первый и второй этапы позволили спортсменам провести две недели максимально продуктивно: прикататься к трассе, протестировать настройки автомобилей, почувствовать соперников и получить удовольствие от дымных заездов.

Второй этап, прошедший 9 и 10 ноября на СТК «Пилот», был отмечен максимально плотной борьбой. Конфигурация трассы в этот раз была в обратном направлении, а судейское задание по-прежнему сложное с быстрой первой постановкой и непростыми дугами. На обоих этапах пилоты находились под пристальным вниманием судей: Аркадия Цареградцева, Игоря Озолина и Степана Земцева.

Фото: пресс-служба Sochi Drift Challenge

На старт квалификации второго этапа вышли 65 пилотов, а проходной балл для попадания в топ-32 составил 91 балл! Лидером квалификации стал петербуржец Анатолий Кизин, выступающий за команду «VSTeam» на BMW E92.

Утро 10 ноября выдалось туманным, из-за чего старт топ-32 был сдвинут на полчаса. Туман сменился дымной пеленой ярких заездов. В малом финале за третье место встретились опытные пилоты: москвич Алексей Карелин и серебряный призёр первого этапа хабаровчанин Илья Федоров из команды «VS Team». Подиум остался за пилотом с Дальнего Востока.

Финальные заезды были на грани OMT, однако дополнительные просмотры повторов позволили судьям определить победителем второго этапа Sochi Drift Challenge Евгения Барсукова из Воронежа на Nissan 200 SX. Второе место досталось представителю команды «Carville Racing» Феодору Чевычелову на Nissan Silvia S14, представляющему Санкт-Петербург.

Личный зачёт:

1. Евгений Барсуков.

2. Феодор Чевычелов (Carville Racing).

3. Илья Фёдоров (VS Team).

Командный зачёт:

1. Carville Racing.

2. VSTeam.

3. Континент Пак.

Фото: пресс-служба Sochi Drift Challenge

Две недели дрифта стали настоящим фестивалем как для команд, так и для зрителей. На трибунах и в зоне свободного размещения автодрома собрались поклонники дрифта, которые имели возможность максимально близко смотреть на заезды, видеть трансляцию соревнований на экранах, слышать судей, общаться с пилотами и механиками в техпарке и брать автографы во время парада пилотов. Онлайн-трансляция за оба соревновательных дня набрала более полутора миллионов просмотров. Главная идея SDC – доступный дрифт на профессиональном уровне для каждого, с правильной идеологией и максимальной конкуренцией. Переезд на СТК «Пилот» сделало чемпионат ещё более атмосферным и интересным благодаря компактности и вариативности трассы в Усть-Лабинске.

Sochi Drift Challenge уходит на каникулы и вернётся уже в 2025 году: третий этап пройдёт с 22 по 23 февраля, а заключительный четвёртый этап сезона Sochi Drift Challenge соберёт пилотов и зрителей 22 и 23 марта 2025 года.

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