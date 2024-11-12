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«Альпин» объявила о переходе на моторы «Мерседеса» с 2026 года

«Альпин» объявила о переходе на моторы «Мерседеса» с 2026 года
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Французская команда Формулы-1 объявила о переходе на моторы «Мерседеса». Силовые установки гоночного коллектива из Германии появятся на болидах «Альпин» начиная с 2026 года. Как уточнили в пресс-службе французской команды, стороны заключили многолетнее соглашение, по условиям которого «Мерседес» будет поставлять в «Альпин» двигатели и коробки передач вплоть до 2030 года.

Напомним, в конце сентября стало известно, что французская автомобилестроительная корпорация «Рено» отказалась от производства собственных силовых установок для Формулы-1 на заводе в Вири-Шатийоне. Таким образом, стало понятно, что «Альпин» станет клиентской командой.

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