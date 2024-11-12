ФИА вынесла решение о спорной системе «Ред Булл», которую посчитали махинацией

Международная автомобильная федерация (ФИА) провела расследование в отношении команды «Ред Булл», сообщает издание Motorsport.

Напомним, в октябре часть команд Формулы-1 пожаловалась на использование «Ред Булл» системы, позволяющей регулировать положение передней части днища (T-tray). По их мнению, австрийский коллектив мог изменять положение передней части днища между гонкой и квалификацией, что является нарушением технического регламента.

На прошлой неделе члены ФИА посетили завод «Ред Булл» в Милтон-Кинсе (Великобритания) и пришли к выводу, что использование командой данной системы не было нелегальным.