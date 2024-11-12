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«Может, поиграешь в футбол?» Мик Шумахер рассказал о наставлениях отца из детства

«Может, поиграешь в футбол?» Мик Шумахер рассказал о наставлениях отца из детства
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Немецкий пилот Мик Шумахер рассказал, как в детстве получал наставления от своего легендарного отца семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

«Всякий раз, когда ему казалось, что я не воспринимаю информацию всерьёз, он говорил: «Мик, может, лучше пойдёшь и поиграешь в футбол со своими друзьями? Если так, то нам не нужно всего этого делать». Я настаивал, что хочу продолжать заниматься гонками, и он сказал: «Хорошо, тогда давай сделаем всё как следует». Так мы стали чаще выступать в картинге, и у меня стало получаться лучше», — приводит слова Мика Sky News Australia со ссылкой на его интервью для книги Мэтта Уаймана «Внутри команды «Мерседес»: Жизнь на фаст-лейне».

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