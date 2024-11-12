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Мик Шумахер: научился у отца множеству технических приёмов, которыми пользуюсь до сих пор

Мик Шумахер: научился у отца множеству технических приёмов, которыми пользуюсь до сих пор
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Немецкий пилот Мик Шумахер вспомнил первые шаги на старте карьеры. Незадолго до этого, в декабре 2013 года, серьёзную травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте получил его отец семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер.

«Я начал участвовать в формульных сериях через год после несчастного случая с отцом, и с тех пор мне пришлось самому становиться на ноги. У отца я научился множеству технических приёмов, которыми пользуюсь до сих пор», — приводит слова Мика Sky News Australia со ссылкой на его интервью для книги Мэтта Уаймана «Внутри команды «Мерседес»: Жизнь на фаст-лейне».

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