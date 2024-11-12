Эксперт объяснил, почему агрессивная борьба с Ферстаппеном невыгодна Норрису

Известный обозреватель Марк Хьюз высказался о борьбе Ландо Норриса и Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«В этом году Ландо постоянно критикуют за недостаток агрессии. И есть определённая логика в том, чтобы в следующий раз, когда Ферстаппен пойдёт на столкновение, терпеть аварию и делать это тех пор, пока Макс не поймёт, что так нельзя гоняться. Но это не та ситуация.

Когда машина Норриса стала конкурентоспособной, а это произошло на шестом этапе в Майами, Макс уже имел большое преимущество. И поэтому любое столкновение между ними было в пользу Макса. Здесь не может быть двух мнений – Макс пользовался этим», — приводит слова Хьюза The Race.