Перес — о будущем в Формуле-1: у меня были предложения от 2-х команд, но выбрал «Ред Булл»

34-летний мексиканский пилот Формулы-1, представляющий команду «Ред Булл», Серхио Перес рассказал, что получил предложение от двух неназванных команд «Королевских гонок», но выбрал остаться в австрийском коллективе для завершения в будущем своей карьеры.

«Так устроена Формула-1. У тебя одна или две плохие гонки — и сразу же много негативных разговоров о тебе и так далее. Но это также связано и с культурой команды — с «Ред Булл». Разговоры вокруг, переговоры по контракту и всё такое. Это просто часть игры.

У меня была возможность, и даже две возможности, сменить команду. Когда я посмотрел на эти предложения, то подумал: «Мне очень нравится вызов, который предстоит мне в «Ред Булл». Быть ​​партнёром по команде Макса [Ферстаппена] — это огромный вызов. Это вызов, который, по сути, готовит вас ко всему.

Поэтому я сказал, что хочу провести последнюю часть своей карьеры на вершине, на самой вершине [в «Ред Булл»], где давление будет максимальным», — приводит слова Переса Motorposport Week.