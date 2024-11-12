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В Porsche представили новый Taycan GTS. У него стало на 100 сил больше

Компания Porsche представила ещё три автомобиля из линейки Taycan — обновлённые Taycan GTS и Taycan GTS Sport Turismo, а также совершенно новый Taycan 4. Таким образом, в общей сложности линейка Taycan насчитывает 16 моделей.

Porsche Taycan GTS Фото: Porsche

Porsche Taycan GTS и Taycan GTS Sport Turismo получили больше мощности и теперь способны развивать 515 кВт (700 л. с.). До 100 км/ч эти модели разгоняются за 3,3 секунды, что на 0,4 лучше предыдущей версии.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo Фото: Porsche

Отметки в 200 км/ч новинки достигают за 10,4 секунды — на 1,6 секунды быстрее, чем раньше. Кроме того, запас хода Taycan GTS и Taycan GTS Sport Turismo вырос на 120 км и теперь составляет 628 км по циклу WLTP.

Porsche Taycan 4 Фото: Porsche

Porsche Taycan 4 представляет собой полноприводную модель начального уровня. Максимальная мощность новинки — при использовании лаунч-контроля — составляет 320 кВт (435 л. с.). До 100 км/ч Taycan 4 разгоняется за 4,6 секунды, запас хода по циклу WLTP составляет 559 км, но при использовании батарей Performance Plus его можно увеличить до 643.