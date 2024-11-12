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Впервые в истории Формулы-1 все 10 команд проведут совместную презентацию

Впервые в истории Формулы-1 все 10 команд проведут совместную презентацию
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Руководство Формулы-1 раскрыло детали единой презентации команд перед сезоном 2025 года в Лондоне на стадионе «О2-Арена».

«Впервые в истории Формулы-1 все 10 команд, их руководители и пилоты соберутся в одном месте с болельщиками на вечере, посвящённом открытию нового сезона, демонстрации ливрей 2025 года и ознаменованию начала 75-летия «Королевских гонок», — говорится в официальном пресс-релизе.

Таким образом, в Формуле-1 обозначили, что коллективы продемонстрируют только свои ливреи, а отдельные презентации команд и их болидов не исключаются. Мероприятие пройдёт 18 февраля 2025 года и начнётся в 23:00 мск.

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