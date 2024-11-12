F1-Insider: Бинотто обосновал отказ от Мика Шумахера тем, что два немца — это много

Операционный и технический директор «Кик-Заубера»/«Ауди» Маттиа Бинотто внутри команды назвал интересную причину выбрать бразильского гонщика Габриэла Бортолето, а не Мика Шумахера вторым пилотом рядом с Нико Хюлькенбергом.

«Маттиа Бинотто в разговоре с командой обосновал решение выбрать бразильца Бортолето, а не Мика Шумахера, заявив, что двух немецких пилотов для команды будет слишком много.

Заявление, которое имеет больше смысла в новых обстоятельствах, чем в случае со 100-процентной заводской командой немецкого производителя автомобилей премиум-класса. В частности, в последнее время становится всё более очевидным: «Ауди» собирается продать часть команды катарским инвесторам», — говорится в статье издания F1-Insider.

Ранее Бинотто рассказал о вилянии Фернандо Алонсо на переход Бортолето в «Кик-Заубер».