Виттих заявил, что ушёл с поста гоночного директора Формулы-1 не по собственному желанию

Бывший гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих заявил, что был уволен со своего поста, а не ушёл по собственному желанию.

«Я не подавал в отставку с поста гоночного директора», — приводит слова Виттиха издание Motorsport-Magazin.

Также в статье сообщается о том, что Виттих узнал о своём увольнении незадолго до появления официального пресс-релиза Международной автомобильной федерации (ФИА), в то время как в заявлении говорится о том, что Нильс ушёл со своей должности для реализации новых возможностей в своей карьере.

Виттиха заменит гоночный директор молодёжных серий Формулы-2 и Формулы-3 Руи Маркес.