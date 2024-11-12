Хэмилтон получит в «Феррари» привилегию, которая была доступна только Михаэлю Шумахеру

39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1, проводящий свой последний сезон за «Мерседес», Льюис Хэмилтон при переходе в «Феррари» получит привилегию, которая была доступна только семикратному обладателю титула Михаэлю Шумахеру, — Льюис будет жить в доме основателя итальянской команды Энцо Феррари.

«Первый день Льюиса Хэмилтона в «Феррари» уже назначен, но дата пока держится в абсолютном секрете. Домом Льюиса в Маранелло станет дом Энцо Феррари. До сих пор такой привилегией обладал только один гонщик — Михаэль Шумахер», — сообщило издание Sky Sports Italia.

Хэмилтон стал единственным гонщиком, который из всех сменивших команду пилотов не сможет выступить на постсезонных тестах в составе новой команды. Хэмилтон будет выполнять все контрактные обязательства в «Мерседесе» и присоединится к «Феррари» в 2025 году.