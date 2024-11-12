«Астон Мартин» объявил о заключении партнёрского соглашения с крупным брендом одежды

Британский коллектив Формулы-1 «Астон Мартин» объявил о начале сотрудничества с крупным немецким производителем одежды — Puma.
Puma станет официальным партнёром по производству спортивной одежды, спортивного снаряжения и технического снаряжения «Астон Мартин» в 2025 году, а эмблема бренда появится на автомобиле следующего года AMR25.
«Астон Мартин» стал третьим коллективом Формулы-1, который сотрудничает с немецким брендом, присоединившись к таким командам как «Мерседес» и «Уильямс».
Ранее, 12 ноября «Астон Мартин» объявил об уходе Дэна Фэллоуза с поста технического директора, но сам Фэллоуз останется работать в системе британской команды.