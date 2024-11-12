Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Астон Мартин» объявил о заключении партнёрского соглашения с крупным брендом одежды

«Астон Мартин» объявил о заключении партнёрского соглашения с крупным брендом одежды
Комментарии

Британский коллектив Формулы-1 «Астон Мартин» объявил о начале сотрудничества с крупным немецким производителем одежды — Puma.

Puma станет официальным партнёром по производству спортивной одежды, спортивного снаряжения и технического снаряжения «Астон Мартин» в 2025 году, а эмблема бренда появится на автомобиле следующего года AMR25.

«Астон Мартин» стал третьим коллективом Формулы-1, который сотрудничает с немецким брендом, присоединившись к таким командам как «Мерседес» и «Уильямс».

Ранее, 12 ноября «Астон Мартин» объявил об уходе Дэна Фэллоуза с поста технического директора, но сам Фэллоуз останется работать в системе британской команды.

Материалы по теме
«Астон Мартин» объявил об уходе Дэна Фэллоуза с поста технического директора
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android