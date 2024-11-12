В ФИА вынесли решение по поводу подозрений в адрес «Макларена» в незаконном охлаждении шин

Международная автомобильная федерация (ФИА) вынесла вердикт по поводу подозрений австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» в адрес «Макларена» в связи с использованием вторыми воды в шинах для дополнительного охлаждения.

«Во время последнего Гран-при Бразилии ФИА начала расследование недавних обвинений в том, что участники соревнований могли использовать воду для предотвращения перегрева шин. Нами не было обнаружено никаких доказательств какого-либо нерегламентированного вмешательства в работу шин. Но ФИА продолжит детально следить за этой ситуацией», — говорится в официальном пресс-релизе ФИА.

Ранее ФИА вынесла свой вердикт по отношению к «Ред Булл» из-за подозрения в изменениях настроек болида в режиме «закрытого парка».