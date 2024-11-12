Эксперт Сейвуд — об увольнении Виттиха: любители конспирологии — обратитесь к Гран-при США

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд отреагировал на увольнение 52-летнего Нильса Виттиха с должности гоночного директора Формулы-1.

«Мне сказали, что Нильса хотели уволить ещё две недели назад… так что, думаю, сторонникам теории заговора стоит обратиться к Остину [Гран-при США] за объяснениями», — написал Сейвуд на странице в социальных сетях.

Во время Гран-при США произошёл инцидент между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Ландо Норрисом («Макларен»), за что Норрис получил пятисекундный штраф и уступил позицию Ферстаппену. После чего гонщики, эксперты и общественность выступали за пересмотр рекомендаций к правилам Формулы-1.

Виттих был уволен сегодня, 12 ноября, со своей должности. Его заменит гоночный директор молодёжных серий Формулы-2 и Формулы-3 Руи Маркес.

Ранее сам Витих отреагировал на свой уход с должности, заявив, что он ушёл не по собственному желанию, а был уволен, о чём узнал за несколько часов до официального объявления ФИА.