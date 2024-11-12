Эксперт Sky — о «Мерседесе»: стоит ли им работать над болидом-2025 или уйти в проект-2026?

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок порассуждал о форме команды «Мерседес» и предположил, что немецкому коллективу было бы правильнее бросить силы в развитие автомобиля 2026 года и в новый регламент, а не стараться улучшить болид следующего сезона-2025.

«Очень трудно понять их ситуацию, потому что, мне кажется, за последние три года очень часто приходится слышать, как они говорят, что наконец-то поняли проблемы и могут их решить. Хорошим примером было переднее антикрыло, которое открыло некоторую производительность, а затем мы видим временный прирост и результаты в этом году, такие как Канада, Испания или Сильверстоун. Их машина выглядела хорошо и конкурентоспособно.

Но потом это снова исчезло, и они снова стали четвёртой командой. Так было с тех пор, как появился этот свод правил. Стоит ли им вернуться к чертёжной доске и создать совершенно новую машину к 2025 году раньше, чем вступят в силу новые правила в 2026 году? Я так не думаю.

Автомобиль 2025 года станет развитием автомобиля 2024 года, так что, возможно, их усилия полностью сосредоточены на 2026-м и получении лучшей машины, соответствующей новым правилам», — приводит слова Чандхока издание Racingnews365.