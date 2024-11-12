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Брандл — о британских СМИ: мне нравится думать, что мы сбалансированы

Брандл — о британских СМИ: мне нравится думать, что мы сбалансированы
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт телеканала Sky Sports Мартин Брандл прокомментировал конфликт трёхкратного чемпиона «Королевских гонок» из «Ред Булл» Макса Ферстаппена с британскими СМИ.

«Я не думаю, что британские СМИ справедливы по отношению ко многим гонщикам. Но и при этом не думаю, что есть какие-то… Имею в виду, я британец. Бывший британский гонщик Формулы-1, и мы ведём вещание в основном для британской телекомпании. Другие развозят наш продукт по всему миру, не так ли?

Мы совсем не демонизируем других пилотов… Когда я смотрю Олимпийские игры, чемпионат мира или чемпионат Европы, очевидно, комментаторы горячо высказываются за ту страну, из которой они родом. И в Формуле-1 я не уверен, что британские комментаторы делают так же. Мне нравится думать, что мы довольно сбалансированы. Я действительно так думаю.

На самом деле, работая журналистами, мы получаем критику почти ото всех, потому что за эти 27-28 лет я усвоил, что можно сказать о ком-то 1000 положительных слов, но только один отрицательный комментарий будет замечен — и на него пойдёт реакция. И иногда я ловлю несколько прохладных, косых взглядов. Никто никогда не подойдёт к вам и не скажет: «Спасибо большое за то, что вы сказали о нас», — приводит слова Брандла издание PlanetF1.

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