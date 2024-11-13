Экс-гонщик Формулы-1 — о Ферстаппене: заложил фундамент в начале и был великолепен далее

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок высказался по поводу выступлений трёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена и ошибок «Макларена» в сезоне-2024.

«В конце концов, фундамент для чемпионства Максом был заложен в первых пяти гонках. У него не было самой быстрой машины со времён Майами. У «Макларена» была самая быстрая машина. Но Макс был великолепен. Он действительно проделал выдающуюся работу, чтобы набирать очки и продолжать получать их.

Я думаю, что только в Баку, может быть, у него был неудачный уикенд, когда он немного отставал от Чеко [Переса] с точки зрения темпа. В остальном он всегда максимально использовал потенциал машины и полностью заслужил звания чемпиона мира.

Посмотрите на «Макларен». У Ландо [Норриса] были либо выходные, когда возникали какие-то проблемы на старте гонки, либо выходные, когда Оскар [Пиастри] был быстрее него, либо он просто терял очки. Команда тоже ошибалась. Например, в Монце они могли бы лучше использовать командную стратегию, они могли бы лучше сыграть в командную игру, но они и тут уступили. Итак, я думаю, что в целом вы должны сказать: Макс проделал лучшую работу», — приводит слова Чандхока издание GPblog.

На данный момент Ферстаппен опережает Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка в личном зачёте.