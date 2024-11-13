Брандл — о взаимоотношениях СМИ и гонщиков: только мама одного пилота поблагодарила меня

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт телеканала Sky Sports Мартин Брандл рассказал, как однажды к нему подошёл немецкий пилот Нико Росберг и поблагодарил от лица мамы за комплиментарные слова в репортаже в адрес Нико.

«Это был Нико Росберг, и он подошёл ко мне в Малайзии миллион лет назад и сказал: «я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сказали обо мне в прошлые выходные. Я сказал: «хорошо, очень ценю это, и я должен быть честен с вами, вы первый гонщик, который когда-либо говорил мне что-то подобное».

И, кстати, напоследок: «если вы не возражаете, что я сказал, что вам понравилось? Просто для справки». Он ответил: «я не знаю. Моя мама сказала мне, что нужно вас поблагодарить». Так что ни один гонщик до сих пор меня за что-то не поблагодарил!» — приводит слова Брандла издание PlanetF1.