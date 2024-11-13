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Карун Чандхок ответил на вопрос по поводу величайшего пилота Формулы-1 в истории

Карун Чандхок ответил на вопрос по поводу величайшего пилота Формулы-1 в истории
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Бывший пилот, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок поделился мнением о величайшем гонщике Формулы-1 в истории.

«Несомненно, Макс – один из величайших гонщиков всех времён. В этом нет сомнений. Мы можем спорить о том, кто величайший. Этот спор никогда не удастся разрешить. Но можно отметить, что каждые, я бы сказал, шесть или семь лет появляется совершенно особый талант. До Макса был Льюис. До Льюиса были Фернандо Алонсо и Кими Райкконен. Они пришли одновременно. Михаэль Шумахер, затем Сенна, Прост, Лауда, Кларк, Стюарт. Каждые шесть-семь лет приходит кто-то особенный, и нет никаких сомнений в том, что Макс — один из тех очень и очень одарённых талантов», — приводит слова Чандхока издание GPblog.

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