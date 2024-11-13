Чандхок предположил, откуда взялся агрессивный стиль пилотирования Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок поделился мнением о стиле пилотирования нидерландца Макса Ферстаппена («Ред Булл»), который часто называют излишне агрессивным.

«Макс, а я видел, как Йос говорил об этом на прошлой неделе, всегда гонялся таким образом, начиная с картинга. Может быть, его просто так учили и в его представлении это нормально. Он считает, что таковы должны быть гонки. Он как бы говорит: «Это единственный способ участвовать в гонках, который я знаю. Так почему я должен поступать по-другому?» Это в его голове. Таков у него стиль», – приводит слова Чандхока GPblog.

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