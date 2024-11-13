Брандл высказался о причине, по которой не общался с Михаэлем Шумахером пять лет

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт телеканала Sky Sports Мартин Брандл рассказал, как из-за его неверно интерпретированных слов общаться с ним перестал легендарный пилот Михаэль Шумахер. Вместе они выступали за «Бенеттон».

«Как ни странно, мы поссорились, потому что кое-что, что я сказал, было неправильно переведено на немецкий язык, вырвано из контекста и помещено в заголовок. И Михаэль очень расстроился. Понятия не имею по сей день, что это было. Он не разговаривал со мной пять лет. Это было действительно странно. А потом мы вместе напились в ночном клубе в Валенсии, когда он был в творческом отпуске между «Мерседесом» и «Феррари».

После этого между нами всё нормализовалось. Помню, он как бы висел у меня на плече и повторял: «Мой товарищ по команде, мой товарищ по команде!» Это растопило лёд. Но я действительно не знаю, в чём была проблема», — приводит слова Брандла F1oversteer.

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