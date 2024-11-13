Эдди Джордан сравнил Ферстаппена с Месси и Марадоной

Бывший владелец команды Формулы-1, а ныне инсайдер и аналитик Эдди Джордан отметил победу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии, где он стартовал с 17-го места.

«Иногда, когда смотришь на игру Марадоны или Месси, говоришь: «Боже мой, как они этого добились?» Но чего-то подобного, как в Сан-Паулу, когда Макс совершил прорыв, я никогда раньше не видел. Я никогда не видел такого стиля и такого абсолютного спокойствия. Этот парень был великолепен», — приводит слова Джордана Racingnews365 со ссылкой на его выступление на канале talkSPORT Driving в YouTube.

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