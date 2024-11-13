Шарль Леклер: «Феррари» — следующая команда, которая выиграет титул. Убеждён

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил уверенность, что команда станет обладателем чемпионского титула в следующем сезоне Формулы-1.

«Я чувствую, что мы работаем здорово. Однако всё относительно, и многое зависит от того, насколько хорошо выступают другие. Сейчас дела у них идут очень хорошо. Так что нам предстоит проделать много напряжённой работы в ближайшие несколько лет, но я верю в проект. Нужно сохранять стопроцентную уверенность. Убеждён, что «Феррари» — следующая команда, которая выиграет титул. Нам просто нужно продолжать работать», — сказал Леклер на канале Pirelli в YouTube.

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