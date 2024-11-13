Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер: «Феррари» — следующая команда, которая выиграет титул. Убеждён

Шарль Леклер: «Феррари» — следующая команда, которая выиграет титул. Убеждён
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил уверенность, что команда станет обладателем чемпионского титула в следующем сезоне Формулы-1.

«Я чувствую, что мы работаем здорово. Однако всё относительно, и многое зависит от того, насколько хорошо выступают другие. Сейчас дела у них идут очень хорошо. Так что нам предстоит проделать много напряжённой работы в ближайшие несколько лет, но я верю в проект. Нужно сохранять стопроцентную уверенность. Убеждён, что «Феррари» — следующая команда, которая выиграет титул. Нам просто нужно продолжать работать», — сказал Леклер на канале Pirelli в YouTube.

Материалы по теме
Роб Смедли — о будущем соперничестве Леклера с Хэмилтоном: это как Масса против Шумахера

Гасли рассказал историю о фанате и Леклере:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android